Uzmanından bayram öncesi çikolata uyarısı Haberi

-- Çikolatanın kalıba dökülmesi

-- Çikolatalı lokumun yapımı

-- Genel ve Detaylar



( ANKARA )- Palet Çikolatanın sahibi Aydın Kırmaç:- "Taze çikolata parlak olmalıdır, kırılganlığı çok olmalıdır. Taze çikolata; parlaklığı, görüntüsü ve kokusuyla anlaşılır”- "Bayram çikolatalarının kilogram fiyatı minimum 100 ile 120 TL civarında olmalı. Ben buradan uyarıyorum, ucuz çikolata almayın. Ucuz çikolata, çikolata değildir. 'Kokolin' diye tabir ettiğimiz çikolatalardır ve margarinle üretilir" ANKARA



- Ramazan Bayramının gelmesiyle marketlerde, pazarlarda satılan çikolataların nasıl üretildiği ve kaliteli olup olmadığı soruları da gündeme gelmeye başladı.

Bayramı fırsat bilen merdiven altı üreticilerin bayramda vatandaşın ağzının tadını bozmaması için "Taze ve kaliteli çikolatayı nasıl anlarız?" sorusunun cevabını 35 yıldır çikolata üretim sektöründe bulunan Aydın Kırmaç verdi. "Çikolatalar nasıl yapılıyor, çikolatanın içerisindeki kakao oranı ne kadar olması gerekir, iyi bir çikolatanın minimum ücreti ne olmalıdır?" sorularını Palet Çikolatanın sahibi Aydın Kırmaç cevapladı. Kendi imalathanesinde taze ve kaliteli çikolata hakkında bilgi veren Kırmaç, Palet Çikolatanın bir aile şirketi olduğunu ve bu işin mutfağından yetişmenin önemini anlattı. Yaptığı işi sevdiğini ve bu nedenle kaliteli çikolatalar ürettiğini ifade eden Kırmaç, “Keyifle, kaliteli üretim yapmak için uğraşıyoruz. Kaliteli çikolata; iyi bir hijyenik ortamda, teknoloji ve bilgi birikimiyle yapılır. Bunun yanı sıra kaliteli ham madde kullanılması gerekir. Biz kaliteli çikolata üretiyoruz. Birinci sınıf bir çikolata üretimi yapıyoruz. İyi bir çikolatada yüzde 55 ile 65 civarında kakao oranı olmalıdır. Kakao oranı yükseldikçe çikolatanın kalitesi artmaktadır. Fakat iyi bir kakao çekirdeği işleyerek bu oranı yükseltebilirsiniz. Çekirdeğin de iyi olması gerekir” dedi.

“Taze çikolata parlaklığıyla belli olur” Marketlerde satılan çikolataların taze olup olmadığını anlamanın tüyolarını veren Kırmaç, “İyi çikolata, taze çikolata parlak olmalıdır, kırılganlığı çok olmalıdır. Bir çiçek aldığınızda ya da ağacın dalından bir çiçek kopardığınızda o çiçeğin tazeliğini görürsünüz, çikolatada böyledir. Taze çikolata; parlaklığı, görüntüsü ve kokusuyla anlaşılır” ifadelerini kullandı. “Ucuz çikolata, çikolata değildir” Palet Çikolatalarının portföyünde 150 çeşit çikolata ürününün bulunduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Kırmaç, “Biz burada madlen, special, yaldızlı ve korlu dediğimiz türlerde çikolata üretiyoruz. Toplamda 150 çikolata portföyümüz var. Ramazan Bayramı öncesinde işler iyiydi, epey yoğundu. Cuma günü tüm siparişlerimizi bitirdik. Bayram çikolatası alırken; tazeliğe ve kalitesine dikkat etmeliyiz. Bayram çikolatalarının kilogram fiyatı minimum 100 ile 120 TL civarında olmalı. Ben buradan uyarıyorum, ucuz çikolata almayın. Ucuz çikolata, çikolata değildir. 'Kokolin' diye tabir ettiğimiz çikolatalardır ve margarinle üretilir. İyi çikolatanın olmazsa olmazı kakao yağıdır” şeklinde konuştu.

(EK-

