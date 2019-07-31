Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uzman onbaşı trafik kazasında öldü - GAZİANTEP

Uzman onbaşı trafik kazasında öldü - GAZİANTEP

- Uzman onbaşı trafik kazasında öldü - Gaziantep Adli Tıp Kurumu tabelası - Cenaze aracının gelişi - Otopsisi yapılan cenazenin araca taşınması - Aracın hareket etmesiUzman onbaşı trafik kazasında öldü - Gaziantep 'te meydan gelen trafik kazasında bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Süleyman Sırakaya idaresindeki 06 LHN 95 plakalı otomobil, Gaziantep - Kahramanmaraş otoyolunun 12. kilometresinde devrildi.Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ali Çamdarı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Sırakaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Sırakaya'nın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.Uzman onbaşı Süleyman Sırakaya'nın Hatay'daki görev yerinden Şanlıurfa'ya görevlendirildiği öğrenildi.

Cenaze Trafik Kazası Bild Irak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı