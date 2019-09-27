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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Uzman Onbaşı Ceylan'ın memleketinde yas var - ISPARTA

Uzman Onbaşı Ceylan'ın memleketinde yas var - ISPARTA

- Şehidin evinin önüUzman Onbaşı Ceylan'ın memleketinde yas var - Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta 'daki evine Türk bayrağı asıldıISPARTA (AA) - Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.Ceylan'ın şehadet haberi, Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde yaşayan amcası Naci Ceylan'a, Kaymakam Vekili Cuma Kılıç ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Anne Hacer ve baba Metin Ceylan'ın ise Ankara'da olduğu öğrenildi.Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.Eşinden ayrıldığı ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Şehadet Çatışma Karaağa Teröristler Karaağaç 

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