--Fikri Kaya röp.

--Hüseyin Yapar röp.

--Yakup Canbil röp.



( İZMİR ) - Uzman çavuşlardan "mağduriyet" çağrısı İZMİR



- Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra sivil memurluğa geçirilen ve sivil memurluktan emekli edilen uzman çavuşlar, sivil memur olarak değil uzman erbaş olarak emekli edilmek istediklerini söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak hizmet verdikten sonra o dönemki yasa gereği 45 yaşından sonra sivil memurluğa geçirilen ve sivil memurluktan emekli eden uzman erbaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 2016 yılında çıkarılan yasayla uzman çavuşların emeklilik yaşının 52’ye çıkarıldığını, Tüm Uzmanlar Federasyonuna bağlı "6000 sayılı kanun mağduru" olduğunu söyleyen uzman çavuşların grup sözcüsü Orhan Fikri Kaya, yaklaşık 3 bin uzman çavuşun mağdur olduğunu savundu. "Üstümden binlerce mermi geçti" Kaya, “Sayısız operasyonda üstümden binlerce mermi geçti. Bu mesleği uzman çavuş olarak yaptım ancak bana son 3 ay yaptırılan sivil memurluk statüsünden emekli edildim. Yaklaşık 3 bin kişi de aynı konu sebebiyle mağduriyet yaşıyor. Sayısız dava açtık ancak sonuç alamadık. 2016 yılında bu yasa değişti ancak bu yıldan önceki insanların mağduriyeti unutuldu. Biz 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar olarak bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dedi.

"Çocuğuma cevap veremiyorum” Yasa mağdurlarından olan Hüseyin Yapar da yıllarca operasyonlar sebebiyle ailelerinden uzak kaldıklarını ve sivil memurluktan emekli edilmeyi hak etmediklerini söyledi.



Yapar, “Bana verilen kimlikte hem sivil memur hem de uzman çavuş yazıyor. Ben hangisiyim? Yıllarca çocuğumdan, ailemden uzak kaldım ve onlarla ilgilenemedim. Tam bunların hayalini kuracağım zaman bana ‘sen uzman çavuş değil sivil memursun’ dendi. Çocuğum bana ‘sen uzman çavuştun neden sivil memurluktan emekli oldun?' diye sorduğunda cevap veremiyorum” diye konuştu.

"Görevdeyken uzman çavuştum da şimdi neden değilim” Yıllarca üst düzey görevlerde bulunduklarının altını çizen Yakup Canbil ise "Görevdeyken tugay komutanının emriyle takım komutanı vasfına kadar yükseltildim. Ardından da füze tim komutanlığı yaptım. O zamanlar en üst vasıflardayken uzman çavuştum da sadece bir buçuk ay sivil memur olduğum için neden kimliğim elimden alınıyor” ifadelerini kullandı.

