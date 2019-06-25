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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı İzle

Uzman çavuşlar gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı İzle

Morg önündeki kalabalık

Trafik Kazası Uzman Çavuş Alabalık Cenaze Aracı Çavuşlu 

-Askerler ve anne Elif Kılınç
-cenazenin araca konulması
-Dua ve cenaze aracının hareket etmesi
-Annenin ağıdı

( ADIYAMAN )- Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş ve uzman çavuş adayı arkadaşı memleketleri Osmaniye’ye gönderildi ADIYAMAN

- Önceki akşam Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) ve uzman çavuş adayı olan arkadaşı Ömer Alper Bülbül (22) gözyaşları içerisinde memleketleri Osmaniye’ye gönderildi. Adıyaman Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü çıkışında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kömür Karakolunda görevli Uzman Çavuş Muhammet Kılınç ve aynı araçta bulunan arkadaşı Ömer Alper Bülbül kaza yerinde hayatını kaybetti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılan cenazelerin otopsileri yapıldı. Uzman Çavuş Muhammet Kılınç’ın cenazesi Türk Bayrağına sarılarak, cenaze aracına konuldu. Kılınç'ın mesai arkadaşları dualar eşliğinde uğurladı. Babası hayatta olmayan Uzman Çavuş Kılınç’ın annesi Elif Kılınç gözyaşları içerisinde, “Beni tek koydun da seni baban aldı” diye ağıtlar yaktı. 2018 yılında Uzman Çavuş olan Muhammet Kılınç gibi, Ömer Alper Bülbül’ün de uzman çavuşluk sınavlarını kazandığı ve uzman çavuş olmak için evraklarını hazırladığı öğrenildi. Her iki kişinin cenazesi de Osmaniye’ye gönderildi. (AHM-SD-
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