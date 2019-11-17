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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu - ISPARTA Haberi

Uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu - ISPARTA Haberi

- Olayın meydana geldiği bina - Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler - Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay'ın olay yerine gelmesi - Apartman yöneticisi Halil İbrahim Ortop'un konuşması Isparta 'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu - Akraba olduğu iddia edilen katil zanlısı aranıyorISPARTA (AA) - Isparta 'da uzman çavuş ve eşi evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.Alınan bilgiye göre, Davraz Mahallesi 142. Cadde'deki bir sitenin birinci katındaki daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.Olay yerine gelen polisler, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cansız bedenlerini buldu.Öztürk çiftini iki çocuğunun yanında öldürdükten sonra kaçan ve akrabaları olduğu iddia edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu arada, Isparta Emniyet Müdürü Metin Altay ve Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Polis ekiplerinin dairede incelemeleri devam ediyor.

General Akalan Sparta Uzman Çavuş Katil Zanlısı 

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