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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Uzman çavuş trafik kazasında yaşamını yitirdi - ZONGULDAK

Uzman çavuş trafik kazasında yaşamını yitirdi - ZONGULDAK

- Olay yerinden görüntülerUzman çavuş trafik kazasında yaşamını yitirdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Erhan A. yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpıştı.Kazada, Erhan A. yaşamını yitirdi.Hayatını kaybeden Erhan A'nın Hakkari Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi olan Gökçebey'e geldiği öğrenildi.

Trafik Kazası Uzman Çavuş 

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