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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa

Trafik Kazası Uzman Çavuş Direksiyon 

-Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
-Olay yerinden görüntüler
-Genel görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Uzman çavuş Ozan Can Erdem (25), 21 GK 103 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Erdem’in hayatını kaybettiği belirledi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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