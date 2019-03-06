Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uzman Çavuş, Hüseyin Çetin Kuşdili törenle memleketine uğurlandı

Uzman Çavuş, Hüseyin Çetin Kuşdili törenle memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin naşının havaalanına gitirilmesi

Şehit Baba Ocağı Çağa 

-Kuşdili'nin Nişanlısı Melek Cansu Tavşan'ın gözyaşlarına boğulması Törenden genel ve detaylar
-Şehidin tabutunun uçağa taşınması

( KARS ) KARS

- Ardahan’da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu şoförü tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için uğurlama töreni düzenlendi.
Kuşdili, düzenlenen törenle baba ocağı Manisa’ya gönderildi. Kuşdili’nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan, nişanlısının tabutu karşısında gözyaşlarına boğuldu. Harakani Havaalanı’nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Başsavcı Mehmet Fatih Camgöz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum ve daire amirleri ile silah arkadaşları katıldı.
Saygı Duruşu ve Şehit Uzman Çavuş, Hüseyin Çetin Kuşdili’in özgeçmişinin okunmasının ardından Kuşdilini’nin naaşı havaalanında bekleyen askeri uçağa taşındı. Kuşdili, naaşı baba ocağı Manisa’ya gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı