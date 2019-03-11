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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

cenazenin morgdan çıkarılması,

Cenaze Uzman Çavuş 

-uzman çavuşun resmi,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde görevli Uzman Çavuş Hayrettin Sağır, evinde ölü bulundu. Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hayrettin Sağır, Oğuzeli ilçesindeki evinde ölü bulundu. Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Sağır'ın cenazesi askerler tarafından alınarak, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi. 17 yıldır uzman çavuş olan Sağır'ın, beylik tabancası ile çocuklarının gözü önünde intihar ettiği de ileri sürüldü.
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