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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Uzman Çavuş Emre Dut tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - SİİRT Haberi

Uzman Çavuş Emre Dut tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - SİİRT Haberi

- Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un dualar ve tekbirlerle omuzlarda taşınarak ambulansa konulması - Şehit annesi ve yakınlarının tabuta sarılması - Detay görüntülerPKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.SİİRT (AA) - Siirt 'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu. Siirt 'te 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Dut (25), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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