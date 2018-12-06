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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uzlaştırmacı sayesinde çocuklar sevindi...20 öğrenciye mont ve bot alarak cezadan kurtuldu Haberi

Uzlaştırmacı sayesinde çocuklar sevindi...20 öğrenciye mont ve bot alarak cezadan kurtuldu Haberi

Sabri Karsak'tan görüntü

Öğrenciler 

-çocukları giydirirken görüntü
-montlar ve botlardan görüntü
-sabri karsak ile röp
-uzlaştırmacı murat dibek ile röp
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de iki komşu arasında tarlasını kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan şahıs, ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye mont ve bot aldı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaşmaları sağlanan taraflarca bağışlanan bot ve montlar sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülerken, şüpheli şahısta yargılanmaktan ve yargılama sonucunda ceza almaktan kurtuldu. Niğde Merkez Yeşilgölcük beldesinde yaşayan Sabri Karsak, komşu tarla sahibinin kendi tarlasını kullandığı gerekçesi ile şikayetçi oldu. Ulaştırma bürosu tayin ettiği uzlaştırmacı sayesinde sonuca ulaşıldı. Karsak, tazminat yerine şart koşarak öğrencileri sevindirmelerini istedi. Şüpheli şahıs Niğde’de bir okulda belirlenen 20 ihtiyaç sahibi çocuğa mont ve botları hediye ederek tek tek giydirdi. Karsak, "Ekilen arazim ve ettiğim zarar sonrası öğrencilerin sevindirilmesini istedim ve 20 öğrencimize mont ve bot hediye ettik. Uzlaştırmacı Murat Dibek ise, "Tarafların arasında mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz dosyalarımız vardı. Sabri Karsak ve şüpheli tarafı buluşturduk ama 20 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılarlarsa uzlaşacağını söyledi ve şüpheli tarafta kabul etti. Biz uzlaştırma kapsamında bu şekilde toplumsal bilinç oluşmasını istiyoruz ve mağdur tarafların topluma yararlı olmalarını istiyoruz’’ dedi.

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