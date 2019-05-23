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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 70'in üzerinde' - MARDİN

'Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 70'in üzerinde' - MARDİN

"Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 70'in üzerinde" - MARDİN - Mardin adliyesinden görüntü - Çocuklara verilecek ayakkabılardan görüntü - Selahattin Eyyubi İlk ve Ortaokulu müdür yardımcısıyla tokalaşma görüntüsü - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş açıklama - Selahattin Eyyubi İlk ve Ortaokulu müdür yardımcısının konuşması - Adliyeden ayrılış görüntüleri"Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 70'in üzerinde" - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş - "Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 70'in üzerinde. Tarafların uzlaşama sürecinde topluma katkısı olması için bir takım çalışmalar başlattık"MARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Uzlaşmada başarı oranımız yüzde 70'in üzerinde. Tarafların uzlaşama sürecinde topluma katkısı olması için bir takım çalışmalar başlattık." dedi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, bir dosyada tarafların ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye ayakkabı yardımı konusunda uzlaşması üzerine temin edilen ayakkabıları, Selahattin Eyyubi İlk ve Ortaokulu idarecilerine teslim etti.Başsavcı Bektaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl uzlaşmada büyük bir başarı elde ederek Türkiye genelinde derece yaptıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:"Bu yılın ilk 4 ayındaki verilerimiz geçen yılın üstünde. Başarı oranımız yüzde 70’lerin üzerinde. Bu sene uzlaşmayla ilgili bu başarıyı topluma da mal etme, uzlaşmanın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtmek adına, tarafların uzlaşama sürecinde topluma katkısı olması için bir takım çalışmalar başlattık. Bu kapsamda ilk kez uzlaşan taraflardan, ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye bayram öncesi ayakkabı yardımı yapmasını istedik.Taraflar da bunu kabul ettiler ve uzlaşma sağlandı. Hem taraflar arasındaki husumet giderilmiş oldu. Hem de çocuklarımızın ihtiyaçları giderilmiş oldu."

Müdür Yardımcısı Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk 

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