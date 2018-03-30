Üzerlerine beton duvar devrilen iki işçiden biri öldü - KASTAMONU Haberi
- Özel hastanenin önünden detay görüntüÜzerlerine beton duvar devrilen iki işçiden biri öldüKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da beton duvarın üzerlerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Kentteki bir fabrikada inşaat işi yapan Özgür Müzennet (26) ve Sinan Arslan'ın (27) üzerine beton duvar devrildi.Müzennet şehirdeki özel bir hastaneye, Arslan ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Özgür Müzennet, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Arslan'ın tedavisi ise sürüyor.