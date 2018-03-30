Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Üzerlerine beton duvar devrilen iki işçiden biri öldü - KASTAMONU Haberi

Üzerlerine beton duvar devrilen iki işçiden biri öldü - KASTAMONU Haberi

- Özel hastanenin önünden detay görüntüÜzerlerine beton duvar devrilen iki işçiden biri öldüKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da beton duvarın üzerlerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Kentteki bir fabrikada inşaat işi yapan Özgür Müzennet (26) ve Sinan Arslan'ın (27) üzerine beton duvar devrildi.Müzennet şehirdeki özel bir hastaneye, Arslan ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Özgür Müzennet, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Arslan'ın tedavisi ise sürüyor.

Fabrika Hastane Zenne 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı