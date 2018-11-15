Üzerine tiner dökülerek yakılan maktulün davası - ESKİŞEHİR
- Maktulün ağabeyi Süleyman Çelik'in konuşması - Maktulün ablası Nilüfer Çakmak'ın konuşması Üzerine tiner dökülerek yakılan maktulün davası - Eskişehir 'de bir kişinin üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu iki sanığın yargılandığı dava başladıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bir kişinin üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu iki sanık, hakim karşısına çıktı.