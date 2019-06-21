Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Üzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi - GAZİANTEP

Üzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi - GAZİANTEP

- Adli Tıp Kurumu - Cenaze aracının gelmesi - Cenazenin araca konulması - Çocuğun fotoğrafı - Yakınlarının açıklamasıÜzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi - Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ejder ve Selma Bulur çifti, 2 yaşındaki çocukları Ahmet Ejder ile 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde bulunan Karpuzatan piknik alanına gitti.Burada oyun oynayan çocuğun üzerine yanmakta olan mangal devrildi. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından önce Oğuzeli Devlet Hastanesine ardından özel bir hastaneye götürüldü.Ahmet Ejder, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hastane Yaşam Mücadelesi Cenaze Piknik Alanı 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı