Üzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi - GAZİANTEP
- Adli Tıp Kurumu - Cenaze aracının gelmesi - Cenazenin araca konulması - Çocuğun fotoğrafı - Yakınlarının açıklamasıÜzerine mangal devrilen çocuk yaşamını yitirdi - Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesinde oyun oynarken üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te oyun oynarken üzerine mangal devrilmesiyle ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ejder ve Selma Bulur çifti, 2 yaşındaki çocukları Ahmet Ejder ile 16 Haziran'da Oğuzeli ilçesinde bulunan Karpuzatan piknik alanına gitti.Burada oyun oynayan çocuğun üzerine yanmakta olan mangal devrildi. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından önce Oğuzeli Devlet Hastanesine ardından özel bir hastaneye götürüldü.Ahmet Ejder, hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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