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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor Haberi

Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor Haberi

Kale direğinden görüntü

Hastane Yaşam Mücadelesi Jandarma Okul Bahçesi Kale Direği 

-Okuldan görüntü
-Seyithan Aydın ile röportaj
-Hastaneden görüntü

( TRABZON )- Trabzon'da okul bahçesinde başına kale direği düşen ortaokul öğrencisi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde okulun bahçesinde oyun oynayan ortaokul öğrencisinin başına kale direği düştü. Ağır yaralanan 11 yaşındaki Boran Aydın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yoğun bakımında yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede kursa gittiği başka okuldan arkadaşlarıyla birlikte Trabzon Çağlayan Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesine giden 11 yaşındaki Boran Aydın burada oyun oynadığı sırada başına kale direği düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Boran Aydın Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede kan izlerine rastlanırken jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. Çevre sakinlerinden Seyithan Aydın, olayı arkadaşının kendisine telefonla araması sonucu öğrendiğini belirterek, "Arkadaşım telefonla beni aradı. Bana Çağlayan’da çocuğun başına direk düştü dedi.
Bende daha sonra buraya geldim. Öğrendiğim kadarıyla burada oyun oynarken ayağına file takılmış direkte kafasına düşmüş. Kafasından çok kan akmış, daha sonra da ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.

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