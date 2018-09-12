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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti Haberi

Üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti Haberi

Spor tesisinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Medikal Kale Direği Ölüm Haberi 

-Hastaneden detaylar
-Minik Öztürk'ün yakınlarından detaylar
-Minik Öztürk'ün fotoğrafı

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'da bir spor kulübünde futbol oynayan 7 yaşındaki çocuk, antrenman yaptığı sırada üzerine kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa'da faaliyet gösteren bir spor kulübünde futbol oynayan 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenörler eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde antrenmana başladı.
Antrenmanda arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direği, Öztürk'ün top topladığı sırada üzerine devrildi. Ağır yaralanan Öztürk'e olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra önce Özel Grandmedikal Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Öztürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Minik Öztürk'ün ölüm haberi ailesini yasa boğarken, yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖND-AY-
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