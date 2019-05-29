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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerine duvar devrilen çocuk hayatını kaybetti Haberi

Üzerine duvar devrilen çocuk hayatını kaybetti Haberi

Yakınların detaylar

İlk Müdahale Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracından detaylar
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da metruk bir evde oyun oynarken üzerine duvar devrilen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın ilçesinin kırsal kesiminde yaşandı. İddiaya göre, metruk bir evde oyun oynayan Haşim Yeşilyaprak'ın (14) üzerine 1,5 metrelik duvar devrildi. Duvarın yıkıldığını gören mahalle sakinleri Haşim'i yıkılan duvarın altından çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Haşim’i ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Haşim, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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