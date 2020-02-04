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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişi daha sağ kurtarıldı

Üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişi daha sağ kurtarıldı

geçilen görüntüler

( VAN ) VAN

Yarış Jandarma İş Makinesi 


- Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan 2’si daha sağ kurtarıldı. Akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsle iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişi daha sağ kurtarıldı. Şimdiye kadar minibüsten sağ kurtarılan kişi sayısı 7 oldu.
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