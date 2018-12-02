Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Üzerine Çığ düşen dağcının kimliği belli oldu

Üzerine Çığ düşen dağcının kimliği belli oldu

helikopterden görüntü

Çığ Düşmesi Göreme Helikopter 

-ekiplerden görüntü

( NİĞDE ) -- Arama çalışması devam ediyor NİĞDE

- Niğde’nin Demirkazık dağında tırmanış sonrası inişe geçerken çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcının kimliği belli oldu. Demirkazık Eznevit mevkinde Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan tırmanışa geçti. İddiaya göre Mustafa Kemal Karakoç’un tırmanış sırasında düştü. Diğer dağcı hemen 155 Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Jandarma hemen Kriz masası kurarak dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit etti. Adana’dan gönderilen askeri helikopter Demirkazık dağ evinde bulunan AKUT, UMKE ve JAK ekiplerini alarak bölgeye indirdi. Kadın dağcı Hilal İşcan’ın beyanına göre arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç’u düştüğü bölgede göremediğini söyledi.

Kurtarma ekipleri bölgede dağcı Karakoç’u arama çalışması yapıyor. Çalışmanın sabaha kadar sürmesi bekleniyor. (YE- )
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı