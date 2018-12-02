Üzerine Çığ düşen dağcının kimliği belli oldu

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( NİĞDE ) -- Arama çalışması devam ediyor NİĞDE



- Niğde’nin Demirkazık dağında tırmanış sonrası inişe geçerken çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcının kimliği belli oldu. Demirkazık Eznevit mevkinde Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan tırmanışa geçti. İddiaya göre Mustafa Kemal Karakoç’un tırmanış sırasında düştü. Diğer dağcı hemen 155 Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Jandarma hemen Kriz masası kurarak dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit etti. Adana’dan gönderilen askeri helikopter Demirkazık dağ evinde bulunan AKUT, UMKE ve JAK ekiplerini alarak bölgeye indirdi. Kadın dağcı Hilal İşcan’ın beyanına göre arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç’u düştüğü bölgede göremediğini söyledi.



Kurtarma ekipleri bölgede dağcı Karakoç’u arama çalışması yapıyor. Çalışmanın sabaha kadar sürmesi bekleniyor. (YE- )

