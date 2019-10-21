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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Üzerine cam düşen genç kız yaralandı - MALATYA

Üzerine cam düşen genç kız yaralandı - MALATYA

- Kaldırıma çerçevesiyle düşen pencere camından detayÜzerine cam düşen genç kız yaralandıMALATYA (AA) - Malatya 'da caddede yürüdüğü sırada üzerine pencere camı düşen genç kız yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turan Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı binanın birinci katından henüz belirlenemeyen nedenle pencere camı çerçevesiyle birlikte, kaldırımda yürüyen R.T'nin üzerine düştü.Olayda yaralanan R.T, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genç Kız 

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