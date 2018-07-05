Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Cenaze namazı

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Orman İşçisi 

-Detaylar
-Fotoğraf

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde orman kesimi esnasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Cide ilçesinde toprağa verildi.
İnebolu Devlet Hastanesinin morgundan alınan 47 yaşındaki Ramazan Karol’un naaşı, Cide’ye bağlı Yurtbaşı Köyü Örencik Mahallesine getirildi.
Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası orman işçisi Ramazan Karol, Cide İlçe Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından köyündeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir ile yakınları, ailesi ve bölge halkı katıldı.
6 çocuğu bulunan Ramazan Karol’un, 7 ay önce bir kez daha baba olduğu öğrenildi. (Vİ-GY
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı