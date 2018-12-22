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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üzerine 5 kilogramlık dambıl parçası düşen vatandaş yaralandı

Üzerine 5 kilogramlık dambıl parçası düşen vatandaş yaralandı

olay yerinden görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Görgü Tanığı Polis 112 Acil Servis 

-görgü tanığı ile röportaj
-dambıl parçasının fotoğrafı
-yaralı şahsın fotoğrafı

( RİZE ) RİZE

- Rize'de Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Karayemiş-Ambarlık-Karasu minibüs duraklarında bekleyen bir şoförün omuzuna 5 kilogramlık dambıl parçası düştü. Olay Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Bulvarı'nın yan tarafında bulunan S.S. 51 nolu Karayemiş-Ambarlık-Karasu minibüs duraklarında sırasını bekleyen İrfan Öksüz isimli şoförün üzerine 5 kilogramlık dambıl ağırlık parçası düştü. Bayılarak olduğu yere yığılan şoför, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öksüz'ün omuzuna isabet eden 5 kilogramlık dambıl parçasını, binanın 8'inci katında oturan yaşlı bir kadının elinden kaçırdığı, ve ardından balkonun kenarından aşağıya düştüğü öğrenildi. Öksüz'ün kolunun kırıldığı olayla ilgili polis 8'inci katta oturan iki kadını ifadelerini almak üzere karakola getirdi.
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