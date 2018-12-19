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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerinden eroin çıkan zanlı gözaltına alındı - ADANA Haberi

Üzerinden eroin çıkan zanlı gözaltına alındı - ADANA Haberi

- Eroin maddesinden detay - Zanlıdan detayÜzerinden eroin çıkan zanlı gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da bir kişinin üzerinden satışa hazır 14 rulo uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarında devriye atan Yüreğir devriye polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları İ.C adlı şahsın üzerinde arama yaptı.Yapılan aramada 14 adet rulo halinde eroin maddesi ele geçirilirken, zanlının hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Polis Uyuşturucu Hırsız Eroin Polis Ekipleri 

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