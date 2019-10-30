Üzerinde anahtar unutulan elektrikli motosiklet güpegündüz böyle çalındı İzle

-Çalınan yerden görüntü

-Motosiklet sahibi ve vatandaştan röportaj

-Genel ve detay



( KONYA - ÖZEL) KONYA



- Konya’da anahtarı üzerinde bırakılan elektrikli motosikletin güpegündüz saniyeler içinde çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, 12.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rehberlik Öğretmeni Ahmet Bekkari, İstanbul Caddesi üzerinde yön levhasına elektrikli motosikletini bırakıp, anahtarı üzerindeyken kısa süreliğine camiye gitti. O sırada iki arkadaşı ile kaldırımdan yürüyen ve kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs, elektrikli motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu gördü. Motosiklete binen hırsızlık şüphelisi, arkadaşlarını bırakarak saniyeler içinde kayıplara karıştı. Camiden çıkan ve motosikletinin yerinde olmadığını gören Ahmet Bekkari, durumu polis ekiplerine haber verdi. Saat 12.00 gibi elektrikli motosikletini bıraktığını belirten Ahmet Bekkari, "5 dakikalığına camiye gittim. İki dakika sonra baktım motosiklet yok. Sonra arkadaşlara sordum kimse görmemiş. Buradaki kameralara baktım, polise giderek şikayetçi oldum. Ben bunu bin 500 liraya aldım, bu benim motorum. 6 ay önce telefonum da çalındı fakat telefon geri gelmedi" dedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (RÇ-AH-



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