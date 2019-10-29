Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz' - DİYARBAKIR

'Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz' - DİYARBAKIR

"Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz" - DİYARBAKIR - HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren annelerden görüntü - Yağan yağmurda annelerden görüntü - Baba Salih Gökçe'nin konuşması - Anne Songül Altıntaş'ın konuşması"Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz" - Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yağmura rağmen evlat nöbeti sürüyor - Baba Salih Gökçe: - "Yağış da olsa çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz. Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz" - Anne Songül Altıntaş: - "Kürtleri öldürdüler, gençleri dağa kaçırdılar, bütün anne ve babaları perişan ettiler"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti yağmura rağmen devam ediyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.Üzeri brandayla kapalı alanda bekleyişini sürdürenler arasında yer alan, Ağrı'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe, evlatlarına kavuşmak için eylemi sürdüreceklerini söyledi.

HDP'lilerin "Kürtleri savunduklarını" belirttiğine işaret eden Gökçe, "Burada bulunan anne ve babaların feryatları göklere yükseldi. Kürtlerin çocuklarını dağa götürdünüz, sizin çocuklarınız Avrupa'da. HDP önünden çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.
Gökçe, bazı anne ve babaların sinir krizi geçirdiğini dile getirerek, "Yağış da olsa çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz. Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar geride diğer çocuklarını bırakıp buraya gelmiş. Kapımı kilitleyip, buraya geldim. Anneler bebekleriyle akşama kadar burada bekliyor. Yazık, günah. Çocuklarımızı bıraksınlar." diye konuştu.
- "Hakkımızı böyle mi savunacaklar"Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Songül Altıntaş ise evladına duyduğu özlemi anlattı."Oğlumun kaçırıldığı günden bu yana mahvolduk. Sadece oğlumu kaçırmadılar bütün ailemizi öldürdüler." diyen Altıntaş, ilaçlarla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.
Altıntaş, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu acıya gerçekten artık dayanamıyorum. Bunların bize yaptığı işkence az değil. 'Kürtlerin hakkı' diyorlar. Burada bulunanların hepsi Kürt. Bizim hakkımızı böyle mi savunacaklar? Kürtleri öldürdüler, gençleri dağa kaçırdılar, bütün anne ve babaları perişan ettiler. Böyle bir hak istemiyoruz. Bunlardan bir şey istemiyoruz. Bizim hakkımızı da savunmasınlar acı da yaşatmasınlar. Çocuklarımızı bırakarak, acımızı sonlandırsınlar."

Kapalı Alan Kaçırılma Ürdün Oturma Eylemi Teröristler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı