- Uzaya Giden Rokete Şimşek Çarptı



- Rusya’nın Mirni kentinden fırlatılan Soyuz 2 roketine kalkışı esnasında şimşek çarptı. Rusya’nın Mirni kentindeki Plesets Cosmodrome tesislerinde Glosnass model konum bulma ve haritalandırma uydusu Soyuz 2 roketiyle fırlatıldı. Fırlatmadan kısa süre sonra rokete şimşek çarptığı gözlendi. Roket, şimşekten etkilenmeden rotasında ilerlemeye devam etti. Yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre rokette ve uyduda bir hasar olmadığı kaydedildi.

