( MOSKOVA ) - Uzaya giden rokete şimşek çarptı MOSKOVA
- Rusya’nın Mirni kentinden fırlatılan Soyuz 2 roketine kalkışı esnasında şimşek çarptı. Rusya’nın Mirni kentindeki Plesets Cosmodrome tesislerinde Glosnass model konum bulma ve haritalandırma uydusu Soyuz 2 roketiyle fırlatıldı. Fırlatmadan kısa süre sonra rokete şimşek çarptığı gözlendi. Roket, şimşekten etkilenmeden rotasında ilerlemeye devam etti. Yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre rokette ve uyduda bir hasar olmadığı kaydedildi.
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