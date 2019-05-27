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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Uzaya Giden Rokete Şimşek Çarptı

- Uzaya Giden Rokete Şimşek Çarptı

şimşek çakması anı

( MOSKOVA ) - Uzaya giden rokete şimşek çarptı MOSKOVA


- Rusya’nın Mirni kentinden fırlatılan Soyuz 2 roketine kalkışı esnasında şimşek çarptı. Rusya’nın Mirni kentindeki Plesets Cosmodrome tesislerinde Glosnass model konum bulma ve haritalandırma uydusu Soyuz 2 roketiyle fırlatıldı. Fırlatmadan kısa süre sonra rokete şimşek çarptığı gözlendi. Roket, şimşekten etkilenmeden rotasında ilerlemeye devam etti. Yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre rokette ve uyduda bir hasar olmadığı kaydedildi.
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