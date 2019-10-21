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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uzaklaştırma kararı verilen Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

Uzaklaştırma kararı verilen Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

- Evin yanmış hali

Polis Yansıma Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-- Detay

( KOCAELİ )- Uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder bu kez ev yaktı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darp ettiği öne sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder, gelininin evini yaktı. Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir gelini ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kayınpeder, gelinini darp etti. Olayın basına yansımasının ardından gözaltına alınan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder M.Ö., bu kez de gelinin evini ateşe verdi. Kısa sürede evi saran alevler yan binaya da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında M.Ö. ve F.Ö. çiftinin evde olmadığı öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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