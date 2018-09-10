Uzaklaştırma kararı olan koca dehşet saçtı

--Hayatını kaybeden kadının kaldırıldığı hastaneden görüntü

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( KOCAELİ )-Silahla ateş ederek kapıyı kıran koca, eşine kurşun yağdırdı KOCAELİ



- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sait Parlakyıldız adlı şahıs, silahla kapısını kırdığı evde eşi Elif Parlakyıldız’ı 4 kurşunla öldürdü. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen sokak'ta meydana gelen olayda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alan Sait Parlakyıldız (67), eşi Elif Parlakyıldız (45)’ın evine gitti. Evin kapısını silahla ateş ederek kıran Sait Parlakyıldız, içeride bulunan eşi Elif Parlakyıldız’ın üzerine 4 el ateş etti. Başına ve vücuduna 4 mermi saplanan talihsiz kadın kanlar içinde yerde kalırken, Sait Parlakyıldız ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Elif Parlakyıldız, ambulansla kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

