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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Video

Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Video

Yolcuların gelişi

Termal Kamera Kamera Başkent Trol 

-Termal kameradan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkeleri Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen yolcular, İstanbul Havalimanı’nda termal kameralarla tarandı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından uygulama, ilk olarak dün saat 15.20’de Güney Kore’nin başkenti Seul’den İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularına yapıldı. Yeni karar doğrultusunda termal kamera ile kontrol uygulaması planlama doğrultusunda bugün Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur ve Malezya'dan gelen uçaklarla devam etti. Olumsuz bir durumla karşılaşılmadı Bu sabaha karşı 04.00-07.00 saatleri arasında bahsi geçen Uzak Doğu ülkelerinden gelen tarifeli uçakların yolcuları, özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada vücut ısılarını ölçen termal kameralarla taranarak terminale giriş yaptı. Toplam 9 tarifeli uçağın yolcularında yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.
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