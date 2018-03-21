Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuz vakası psikolojik çıktı

Uyuz vakası psikolojik çıktı

Okul bahçesinde ambulanslar

Hastane Psikoloji Okul Müdürü Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-Çocuk hastanesi dış görüntüsü
-Çocukların hastaneye getirilişi

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde ortaokulda bir öğrencinin kaşınmaya başlaması ile bütün öğrenciler kaşınmaya başladı.
Olaya müdahale eden sağlık ekipleri ise, kaşıntı durumunun psikolojik olduğunu belirledi. Olay, Şahinbey’de Düztepe Mahallesi Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu okulunda meydana geldi. Bir sınıftaki öğrencinin kaşınması üzere diğer öğrenciler de kaşınma başladı.
Öğretmenin okul müdürüne bilgi vermesi sonucu okula 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekipleri öğrencilerden 6 tanesini Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine, Şehitkamil Devlet Hastanesine ve Çocuk Hastanesine kaldırdılar. Hastane yetkilileri ise yaptıkları incelemenin ardından çocuklardaki kaşıntının psikoloji olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. (AKG-SD-
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı