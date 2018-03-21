Uyuz vakası psikolojik çıktı

-Çocuk hastanesi dış görüntüsü

-Çocukların hastaneye getirilişi



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde ortaokulda bir öğrencinin kaşınmaya başlaması ile bütün öğrenciler kaşınmaya başladı.

Olaya müdahale eden sağlık ekipleri ise, kaşıntı durumunun psikolojik olduğunu belirledi. Olay, Şahinbey’de Düztepe Mahallesi Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu okulunda meydana geldi. Bir sınıftaki öğrencinin kaşınması üzere diğer öğrenciler de kaşınma başladı.

Öğretmenin okul müdürüne bilgi vermesi sonucu okula 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekipleri öğrencilerden 6 tanesini Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine, Şehitkamil Devlet Hastanesine ve Çocuk Hastanesine kaldırdılar. Hastane yetkilileri ise yaptıkları incelemenin ardından çocuklardaki kaşıntının psikoloji olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. (AKG-SD-

