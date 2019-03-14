Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuyor diye geri döndüler, sabah geldiklerinde 52 yaşındaki sürücüyü ölü olarak buldular

Uyuyor diye geri döndüler, sabah geldiklerinde 52 yaşındaki sürücüyü ölü olarak buldular

- Olay yerinden görüntü

Polis Karya Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinin incelemeleri
-- Görgü tanıklarının ifadeleri
-- Detay

( KOCAELİ )- Polis ilk geldiğinde uyuduğunu ikinci geldiğinde öldüğünü tespit etti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gece saatlerinde polis ekiplerince aracı içinde uyuduğu tespit edilen sürücü, sabah saatlerinde aracından çıkmayınca yapılan incelemede öldüğü tespit edildi. Körfez D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevki'inde 53 yaşındaki sürücü, park halinde uyuduğu sanılan araç içinde ölü olarak bulundu. Olay sabah saatlerinde Körfez Kirazlıyalı mevki'i D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu için de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Çakır(52), idaresindeki 26 KN 738 plakalı otomobil ile Kirazlıyalı D-100 karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada aracını kenara çeken Çakır uzun süre aracından inmeyince çevredekiler şüphelenip polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çakır’ın araç içinde uyuduğunu tespit edip geri döndüler. Olayın ardından sabah saatlerinde de sürücü Çakır’ın aracından inmediğini gören çevredekiler yine durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis eşliğindeki sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Olay Yeri İncele ekiplerinin incelemeleri sonrasında Çakır’ın cansız bedeni morguna kaldırıldı. Çakır’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (GY-BA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı