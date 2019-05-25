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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucuyu yatak ve yorganların arasına gizlemiş - VAN

Uyuşturucuyu yatak ve yorganların arasına gizlemiş - VAN



: - Operasyondan görüntü - Uyuşturucunun ele geçirilmesiUyuşturucuyu yatak ve yorganların arasına gizlemiş - Van 'da bir evde yatak ve yorganların arasına gizlenmiş 81 kilo 535 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 81 kilo 535 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyüzümü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği Zeyna'nın da kullanıldığı aramada, yatak ve yorganların arasına gizlenmiş, 161 pakette 81 kilo 535 gram eroin ile ruhsatsız Glock marka tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.Operasyonda, şüpheli S.Ş. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Eroin 

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