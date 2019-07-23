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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucuyu yakalatmamak için otomobilin arka koltuklarına zulaladılar

Uyuşturucuyu yakalatmamak için otomobilin arka koltuklarına zulaladılar

-polis kamerası-

Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Metamfetamin Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ekiplerin 'Kama' ile arama yapması
-uyuşturucunun bulunması
-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafları

( KAYSERİ )- Kayseri'de düzenlenen operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik dedektör köpeği 'Kama' ile bir araçta yaptığı aramada aracın arka koltuklarına zulalanmış 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malatya yol uygulamasında K.Ş.'nin (27) kullandığı aracı durduran ekipler, narkotik dedektör arama köpeği Kama ile arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka koltuklar kısmına zulalanmış şekilde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.Ş., emniyete götürüldü.
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