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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucuyu termosifona gizlemişler - VAN

Uyuşturucuyu termosifona gizlemişler - VAN

- Dedektör köpeğin uyuşturucuyu bulması - Termosifonların açılıp içinden uyuşturucunun çıkarılmasıUyuşturucuyu termosifona gizlemişler - Van 'da iki termosifona gizlenmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde otomobil bagajında iki termosifona yerleştirilmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı bulundu.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar - Başkale kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları Ö.A'nın kullandığı 27 J 0394 plakalı otomobilde arama yaptı.Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajındaki iki termosifonun içerisine gizlenmiş 108 paket halinde 54 kilo 800 gram eroin ile 11 paket halinde 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi.Sürücü Ö.A. ile yanındaki M.P. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Uyuşturucu Bild Eroin 

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