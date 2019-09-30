Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucuyu tabuta gizlemişler - SAKARYA İzle

Uyuşturucuyu tabuta gizlemişler - SAKARYA İzle

- Jandarma ekiplerinin olay yerine gelişi - Tabuttan paketler halinde bonzai çıkarılması - Olay yerindeki çalışmalarUyuşturucuyu tabuta gizlemişler - Sakarya 'da düzenlenen operasyonda tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma Sentetik Uyuşturucu Narkotik Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı