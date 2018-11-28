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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucuyu şifa niyetine ekmiş - MUĞLA

Uyuşturucuyu şifa niyetine ekmiş - MUĞLA

- Adliye binasından görüntü - Zanlıların adliyeye sevki - Zanlılardan M.Y'nin konuşmasıGÜNCELLEME - Uyuşturucuyu şifa niyetine ekmiş - Bodrum ilçesinde operasyon düzenlenen evlerde, özel düzenekle hazırlanmış bez dolapta kenevir yetiştirildiği belirlendi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucuyu şifa niyetine ektiğini söylediADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, lüks bir villa ile eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi ile İçmeler mevkisindeki adreslerde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, evlerin odalarında özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez dolaplarda bol miktarda skunk ve kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Yetiştirilen uyuşturucular imha edildi.Aramada, iki hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaçlar, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer gibi malzemeler ele geçirilirken, M.Y. ve H.H.C. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adliye girişinde gazetecilere, "Ben şifa için esrar ektim, kenevir ektim. Allah'ın ürettiği otu ektim. Eğer bunun bedeli cezaevinde acı çekmekse, çekeceğim. Allah'ın takdirine bırakıyorum. Ben şifa için esrar ektim." dedi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Alüminyum Folyo Harekete Geç 

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