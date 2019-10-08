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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar - KAYSERİ

Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar - KAYSERİ

- Salçanın içinde uyuşturucu bulunması - Salça bidonu içinden uyuşturucu maddenin çıkarılmasıUyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar - Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, salça bidonlarına gizlenmiş halde yakalanan uyuşturucu maddeye el konuldu - Operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de salça bidonuna gizlemiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi.Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.Yapılan fiziki takip sonucunda H.H, E.D ve R.G'nin içinde bulunduğu aracı Kayseri - Niğde kara yolu uygulama noktasında durduran ekipler, araçta yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirdi.Uyuşturucuya el konulurken, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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