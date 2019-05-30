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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna gizlemişler - ADANA

Uyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna gizlemişler - ADANA

- Şüphelilerin Adli Tıp Birimine getirilmesi - Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafıUyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna gizlemişler - Adana 'da otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetaminle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetamininle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, bu kapsamda uyuşturucu madde taşındığını belirlediği bir otomobili merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde durdurdu.Araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetamin ele geçirildi.Şüpheliler Halil İbrahim Ç. (22), Uğur D. (23) ve G.G. (24) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil İbrahim Ç. ve Uğur D. tutuklandı, G.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Yakıt Deposu 

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