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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucuyu otomobilin motoruna gizlemişler - KAYSERİ

Uyuşturucuyu otomobilin motoruna gizlemişler - KAYSERİ

- Araçta yapılan arama görüntüsü - Araçta bulunan uyuşturucu - Ele geçirilen uyuşturucu, para ve silahUyuşturucuyu otomobilin motoruna gizlemişler - Kayseri 'de durdurulan bir otomobilin motor kısmında, 2 kilo 40 gram metamfetamin ele ele geçirildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de durdurulan bir otomobilin motor kısmında, 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve nakledenlere yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekiplerin, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada, motor kısmına gizlenmiş 2 kilogram 40 gram metamfetamin ele geçirildi.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 bin 60 lira ile 100 dolar, evlerinde ise 1 tabanca, 8 fişek bulundu.Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu A.S, A.Y, O.D, M.F. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin İstihbarat 

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