Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler - DİYARBAKIR

- Oksijen tüplerinin içinde olan uyuşturucuyu taşıyan kamyonun takibi - Oksijen tüplerinden esrarın çıkmasıUyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler - Diyarbakır 'da kamyon kasasına yüklenmiş römorktaki oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar bulundu.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine kent merkezine giriş yapan bir kamyonu durdurdu.Yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş traktör römorkunun içindeki 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.