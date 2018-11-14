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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucuyu hurmaların arasına gizlemiş - VAN

Uyuşturucuyu hurmaların arasına gizlemiş - VAN



: - Havalimanında valizlerde narkotik köpeğiyle arama yapılması - Valizde preslenmiş hurmaların içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddesinin ele geçirilmesi - Ele geçirilen maddenin emniyette sergilenmesiUyuşturucuyu hurmaların arasına gizlemiş - Van 'dan İstanbul'a gitmeye çalışırken havalimanında yakalanan İranlının valizinde, preslenmiş hurma paketleri içerisine gizlenmiş 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildiVAN (AA) - Van 'dan İstanbul'a gitmeye çalışırken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Van 'dan İstanbul'a gitmek üzere 13 Kasım'da Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu T.M.M'nin x - ray cihazına bıraktığı valizden şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüpheliyi durdurdu.Uyuşturucu arama köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, valizde preslenmiş hurmaların içerisine gizlenmiş 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi."Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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