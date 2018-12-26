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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucuyu biber salçası ile gizlemeye çalışmışlar - DİYARBAKIR İzle

Uyuşturucuyu biber salçası ile gizlemeye çalışmışlar - DİYARBAKIR İzle

- Uyuşturucuyu biber salçası ile gizlemeye çalışmışlar - Operasyondan detaylar - Araçta bulunan uyuşturucuUyuşturucuyu biber salçası ile gizlemeye çalışmışlar - Diyarbakır 'da düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin tepki vermemesi için paketinin dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış, 49 kilogram 26 gram esrar ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin tepki vermemesi için paketinin dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış, 49 kilogram 26 gram esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından merkez Bağlar ilçesinde 25 Aralık'ta fiziki takiple uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin bulunduğu araç durduruldu.Araçta yapılan aramada, arka koltuk ve bagaj bölümünde narkotik tespit köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla dış yüzeyi biber salçası ile sıvanmış, satışa hazır paketler halinde 49 kilogram 26 gram kubar esrar ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Narkotik 

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