Uyuşturucuyu bacaklarına sararak saklamaya çalıştı - MERSİN

- Şüphelinin üzerinde yapılan aramadan detaylar - Uyuşturucu maddeden detaylar Uyuşturucuyu bacaklarına sararak saklamaya çalıştı - Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bacaklarına iki parça halinde 160 gram metamfetamin sararak saklayan kişi yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen operasyonunda, uyuşturucuyu bacaklarına sararak gizleyen şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki şüpheli M.A'nın üzerinde yapılan aramada, bacaklarına sarılı iki parça halinde 160 gram metamfetamin bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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