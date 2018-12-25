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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucuyu ayakkabı tabanında taşımışlar - ERZURUM

Uyuşturucuyu ayakkabı tabanında taşımışlar - ERZURUM



: - Ekiplerin zanlıların üzerini araması - Zanlının ayakkabısının tabanında uyuşturucu maddesinin ele geçirilmesi - Adliye binasının dış genel planıUyuşturucuyu ayakkabı tabanında taşımışlar - Erzurum 'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yakalanan İran uyruklu 4 zanlının, yurda soktukları ve İstanbul'a götürmek istedikleri 2 kilo 180 gram eroini, ayakkabılarının tabanına gizledikleri belirlendi - Polisin, ayakkabılarının tabanının şişkin olmasından şüphelenerek yakaladığı 4 şüpheli tutuklandıERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Erzurum 'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabılarının tabanına gizledikleri preslenmiş 2 kilo 180 gram eroin ile yakalanan İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erzurum - Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir yolcu otobüsünü durdurdu.Aracın bagaj kısmını narkotik dedektör köpeği yardımıyla arayan ekipler, yolcuların da kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.Bu sırada araçta bulunan İran uyruklu A.N, A.K, B.S. ve M.P'nin pasaportlarını isteyen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bu kişileri araçtan indirerek, uygulama noktasına götürdü.Polis, sorulan sorular karşısında heyecanlanıp tutarsız cevaplar veren şüphelilerin üst aramasında ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.Ancak yapılan detaylı aramada zanlıların ayakkabılarının taban yüksekliğinin normalden daha fazla olduğunu gören ekipler, bu kişilerden ayakkabılarını çıkarmalarını istedi.Ekipler, zanlıların ayakkabılarının taban dikişlerini bıçak yardımıyla açınca 4 çift ayakkabının tamamının alt kısımlarında, preslenmiş eroin olduğunu tespit etti.Söz konusu zula yöntemiyle ilk kez karşılaşan polis ekipleri, şüphelilerin ayakkabılarının tabanına sakladıkları 2 kilo 180 gram eroini ele geçirdi.Gözaltına alınan şüphelilerin, ilk ifadelerinde, uyuşturucuyu İran'dan yurda soktuklarını ve İstanbul'da piyasaya sürmek istediklerini söylediği belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

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