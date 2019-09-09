Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucuyu aracın stepne bölümüne zulalamışlar İzle

Uyuşturucuyu aracın stepne bölümüne zulalamışlar İzle

-Köpeğin arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

--Uyuşturucu maddelerin bulunması

( KAYSERİ ) -- Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 kişiye işlem yapıldı KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekiplerin narkotik arama köpeği ile bir araçta yaptıkları aramada stepne bölümünde 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 22 kişinin yakalandığı operasyonda, durdurulan bir araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Arama sonucunda aracın stepne bölümüne zulalanmış 12 parça halinde toplamda 1 kilo 254 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda, 2 parça halinde toplamda 1.12 gram Sentetik Kannabinoid, 4 parça halinde toplamda 3.95 gram Esrar maddesi, 2 parça halinde toplamda 1.92 gram Eroin maddesi ve 1 adet tabanca da ele geçirildi. Yakalanan 15 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, 7 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı