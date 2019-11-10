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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı - VAN İzle

Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı - VAN İzle

- Ekiplerin Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu bir kişinin valizinde arama yapması - Ekiplerin valizin tabanına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi çıkarması Van 'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandıVAN (AA) - Van 'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X - ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 

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