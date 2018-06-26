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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucuyla mücadeleye havadan takip - KAYSERİ

Uyuşturucuyla mücadeleye havadan takip - KAYSERİ

- Uyuşturucuyla mücadeleye havadan takip - Arazi taraması yapan helikopterden detay - Helikopterden çekilen arazi detaylarıKAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında uyuşturucu tacirlerine karşı helikopterle arazide keşif uçuşu yaptı.Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünden yüksek çözünürlüklü 360 derece görüntü alabilen kamera ile donanımlı helikopter talep edildi. Helikopterle arazi taraması yapılarak, geniş bir alanda Hint keneviri ve türevi bitkilerin üretiminin yapılabileceği bölgeler tespit edilerek kayıt altına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği faaliyette, 6 saat boyunca özellikle Hint keneviri ekilebilecek gözden uzak, sarp arazilerde ve Kızılırmak Nehri yatağında tarama yapan ekiplerin en büyük yardımcısı, 10 kilometre mesafeden cisimleri tespit eden helikopterin alt kısmına monte edilen kamera oldu.Kent merkezi Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin üzerinde gerçekleştirilen arama faaliyeti geniş arazilere sahip Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu, Develi, Özvatan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinde devam etti.Uçuş sonunda elde edilen görsel veriler ilgili şubelerce incelenecek.

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