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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetim - KAYSERİ Haberi

Uyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetim - KAYSERİ Haberi

- Denetimlerden görüntüler - Vatandaş konuşmasıUyuşturucuyla mücadelede 565 polisle denetimKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 565 polisin katılımıyla kent genelinde denetimler yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi.
Kent genelinde 565 polisin katıldığı denetimlerde, 26 mahalledeki metruk binalar, park, bahçe, sokak, cadde ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yapıldı. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin üst araması yapılarak kimlik kontrolü gerçekleştirildi.
Dedektör köpeklerinde katıldığı aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 13 kişiye işlem yapılırken, aranan 2 kişi de gözaltına alındıUyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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